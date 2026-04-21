Реал влітку розпрощається одразу з п'ятьма гравцями, серед яких капітан команди

Реал влітку планує розпрощатися із п'ятьма гравцями клубу.

Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією видання, першим у списку є крайній захисник та капітан "вершкових" Дані Карвахаль. Його контракт спливає 30 червня, і жодних переговорів щодо його продовження немає. Флорентіно Перес не робив йому жодних пропозицій, і, схоже, він не входить до планів наступного сезону.

Окрім Карвахаля, команду залишать Давід Алаба, контракт якого також завершується влітку цього року. Дані Себальйос – через нестабільну ігрову практику, Едуарду Камавінга – через невідповідність очікуванням розвитку та Рауль Асенсіо – можливе скорочення ролі в команді.

Водночас стало відомо, що Реал прагне продовжити контракт із запальним лідером команди Вінісіусом Жуніором.

Напередодні декілька футболістів мадридського Реала висловили підтримку головному тренеру команди Альваро Арбелоа після вильоту з Ліги чемпіонів від мюнхенської Баварії.

Водночас у пресі була інформація, що шанси Арбелоа залишитись головним тренером "вершкових" дуже низькі. Зазначалось, що серед потенційних кандидатів на посаду наставника Реала є кілька варіантів: Зінедін Зідан, Юрген Клопп, Маурісіо Почеттіно та Массіміліано Аллегрі.