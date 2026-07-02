Ми повертаємося додому: Епіцентр визначився із домашньою ареною на сезон-26/27

Домашньою ареною для Епіцентра у сезоні-26/27 стане міський стадіон імені Григорія Тонкочеєва у Кам'янці-Подільському.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У заяві Епіцентр подякував усім попереднім аренам, які приймали домашні матчі кам'янець-подільського колективу. Також клуб висловив впевненість у тому, що рідні трибуни завжди будуть заповнені вболівальниками та команда досягатиме бажаних результатів у наступному сезоні.

"Ми впевнені, що трибуни рідної арени завжди будуть заповнені, а наша команда тішитиме шанувальників та прихильниць блискавичною грою та позитивними результатами. Дякуємо усім, хто доклав максимум зусиль для того, щоб Епіцентр повернувся до Кам'янця-Подільського. Вдячні всім, хто допомагає нам і надалі розвивати футбол не лише в місті, а й на Хмельниччині та в інших регіонах України. Разом ми – потужна сила, яка неодмінно приведе нас до підкорення нових висот!"

Нагадаємо, що Епіцентр завершив кампанію-25/26 на десятій сходинці у внутрішньому чемпіонаті. Кубок України підопічні Сергія Нагорняка покинули в 1/32 фіналу після поразки у серії пенальті від Агротеха.

Напередодні кам'янець-подільський колектив підписав албанського центрального захисника Серьяно Репая.