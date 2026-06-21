Я щасливий опинитися тут: Козак – про перехід в Епіцентр

Колишній півзахисник Олександрії Артем Козак поділився враженнями про перехід до ФК Епіцентр.

Про це він розповів Українському футболу.

"Позитивні емоції. Я щасливий опинитися тут і з нетерпінням чекаю на матчі чемпіонату. Першими зі мною зв'язалися представники Епіцентра. Я поговорив із головним тренером. Він запитав, чи мені цікаво попрацювати з ними. Я був дуже задоволений цією пропозицією, тому що мені цікаво попрацювати з Нагорняком і цією командою. Про роль ще детально не говорили".

Також він оцінив результати нового клубу й розкрив плани на команду.

"Завдання максимальні. Треба набрати хороші кондиції, влитися в команду, допомогти їй. Моя головна ціль – щоб Епіцентр піднявся вище, ніж був минулого сезону. Сподіваюся, що в нас усе вийде. Ви самі бачите, як грає ця команда. Думаю, вона ще не до кінця розкрила свій потенціал. Я кожен день ходжу з цією спортивною злістю. Не можу заспокоїтися (сміється). Все побачимо. Дай Боже, головне – без травм. Максимальні особисті цілі тримаю в голові. Сподіваюся, що все складеться так, як я задумував".

Козак розповів, чому достроково пішов з Олександрії.

"Думаю, впливали різні фактори. Можливо, найбільшою втратою був Руслан Ротань, який пішов. Після цього багато лідерів, які були на слуху в Україні, перейшли до інших команд або розійшлися з клубом після завершення контрактів. Олександрія потрапила у ситуацію, з якої треба було вибиратися. І в цей момент не вдалося правильно підібрати обойму команди. Так само я не можу знімати відповідальність із себе. Хотів допомогти команді всіма силами, але в мене не вийшло. Усі були залучені в цей процес, тому всі в цьому винні. Але я думаю, що Олександрія наступного сезону повернеться в УПЛ. Я в цьому впевнений. Там класна команда, неймовірне місто і чудові люди. Вони заслуговують на Прем'єр-лігу".

Наприкінці 2025 року повідомлялося, що Козак достроково припинив співпрацю з "містянами".

Нагадаємо, що Олександрія грала за право лишитися в УПЛ замість львівського Руху, який вийшов з чемпіонату й наступний сезон гратиме у Другій лізі. У плейоф "містяни" поступилися Лівому Берегу й перейшли до Першої ліги.