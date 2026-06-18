Епіцентр підсилиться двома легіонерами

Клуб Української Прем'єр-ліги, Кам'янець-Подільський Епіцентр, невдовзі підсилиться двома легіонерами.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За даними джерела, йдеться про 25-річного центрального захисника албанської Вори Сержана Репая та 27-річного центрального півзахисника клубу іспанської Прімери Федерасьон Депортіво Гвадалахара – Рауля Тавареша.

Підписання Репая перебуває на фінальній стадії. У сезоні-2025/26 провів 34 матчі, результативними діями не відзначався.

Водночас Тавареш перейде в Епіцентр на правах вільного агента. Контракт іспанця з українським колективом буде розрахований 2 два роки. У минулому сезоні він провів 33 матчі, у яких віддав 2 асисти.

Нагадаємо, Епіцентр гарантував собі прописку в УПЛ на наступний сезон, розписавши "суху" нічию з СК Полтава.