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Епіцентр підсилиться двома легіонерами

Олексій Мурзак — 18 червня 2026, 19:15
Епіцентр підсилиться двома легіонерами
Сержан Репаї
ShkodraSpor

Клуб Української Прем'єр-ліги, Кам'янець-Подільський Епіцентр, невдовзі підсилиться двома легіонерами.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За даними джерела, йдеться про 25-річного центрального захисника албанської Вори Сержана Репая та 27-річного центрального півзахисника клубу іспанської Прімери Федерасьон Депортіво Гвадалахара – Рауля Тавареша.

Підписання Репая перебуває на фінальній стадії. У сезоні-2025/26 провів 34 матчі, результативними діями не відзначався.

Водночас Тавареш перейде в Епіцентр на правах вільного агента. Контракт іспанця з українським колективом буде розрахований 2 два роки. У минулому сезоні він провів 33 матчі, у яких віддав 2 асисти.

Нагадаємо, Епіцентр гарантував собі прописку в УПЛ на наступний сезон, розписавши "суху" нічию з СК Полтава.

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