Мілан запропонував контракт екстренеру Забарного
Мілан продовжує працювати над запрошенням на посаду головного тренера колишнього наставника англійського Борнмута Андоні Іраоли.
Про це інформує інсайдер Ніколо Романо.
За його інформацією, "россонері" запропонували іспанському фахівцю 3-річний контракт із зарплатою у 4 мільйони євро на рік.
Відзначимо, що Іраола є пріоритетною ціллю міланського клубу. У послугах 43-річного спеціаліста також зацікавлені англійські Крістал Пелес та Ньюкасл, а також леверкузенський Баєр.
Як відомо, напередодні керівництво гранда Серії А звільнило головного тренера команди Массіміліано Аллегрі після невиходу команди у Лігу чемпіонів. Разом із ним пішли три директори клубу. "Россонері" фінішували п'ятими в італійській першості, набравши 70 балів у 38-ми турах. У наступному сезоні-2026/27 Мілан зіграє у груповому раунді Ліги Європи.
Нагадаємо, що 14 квітня Іраола заявив, що покидає Борнмут після закінчення поточного сезону-2025/26. Повідомлялося, що клуб не хотів прощатися з іспанцем, а це було його власне рішення.
Раніше повідомлялося, що у шортлист Мілана потрапив переможець Ліги Європи-2026 Унаї Емері. Також були чутки про інтерес до екстренера Ювентуса Тьяго Мотти та Вінченцо Італьяно з Болоньї.
При цьому, останній близький до призначення на посаду головного тренера Наполі. Чутки про зацікавленість "россонері" у колишньому коучі Барселони Хаві Ернандесі не підтвердилися.