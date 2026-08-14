Сікан забив філігранний гол кривднику Динамо у Лізі Європи

Данило Сікан забив свій черговий гол за Андерлехт у кваліфікації Ліги Європи-2026/27.

Цього разу український форвард відзначився шедевральним м'ячем у матчі-відповіді 3-го раунду у ворота грецького ПАОКа, який раніше вибив київське Динамо із ЛЄ.

На 55-й хвилині колишній нападник донецького Шахтаря майстерно пробив під дальню стійку, забивши третій гол бельгійського клубу у цьому поєдинку, довівши рахунок до 3:1.

До фінального свистка футболісти грецького колективу спромоглися скоротити відставання до мінімуму 3:2, але не зрівняти рахунок на табло.

Андерлехт вдруге поспіль переміг ПАОК (сумарно 4:2) та вийшов до останнього раунду кваліфікації Ліги Європи, де зіграє проти Кайрата із Казахстану (20-го та 27-го серпня).

Відзначимо, що українець вже забив два голи у поточному розіграші Ліги Європи. Обидва у ворота шведського Хаммербю, який Андерлехт пройшов у другому кваліфікаційному раунді (сумарно за двома матчами 4:1 на користь бельгійців).

Сікан приєднався до бельгійського клубу взимку 2026 року, перебравшись із турецького Трабзонспора. У минулому сезоні-2025/26 Данило зіграв 11 матчів за клуб із Бельгії, у яких відзначився двома голами та одним асистом. Портал Transfermarkt оцінює українського нападника у 4 мільйони євро.