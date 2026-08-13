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Бенфіка з Судаковим уникла поразки від Хартс, Андерлехт з голом Сікана переграв ПАОК у кваліфікації Ліги Європи

Олександр Булава — 13 серпня 2026, 23:59
Бенфіка з Судаковим уникла поразки від Хартс, Андерлехт з голом Сікана переграв ПАОК у кваліфікації Ліги Європи

У четвер, 13 серпня, відбулися матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2026/27.

Гурнік Забже зіграв внічию з Ференцварошем, проте не зміг пройти далі за підсумками двоматчевого протистояння. Максим Хлань розпочав зустріч у стартовому складі та був замінений на 89-й хвилині.

Андерлехт з голом Данило Сікана переграв грецький ПАОК та за підсумками двох поєдинків вийшов у плейоф.

Бенфіка зіграла внічию 1:1 із шотландським Хартс у матчі-відповіді після перемоги 6:1 у першій грі. Анатолій Трубін залишився в запасі, а Георгій Судаков вийшов у стартовому складі та відіграв 64 хвилини. На 77-й хвилині Магнуссон вивів шотландський колектив уперед, але вже за хвилину Люкебакіо зрівняв рахунок, встановивши остаточний результат.

Ліга Європи-2026/27
3-й кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді
13 серпня

Бешикташ (Туреччина) – Градець-Кралове (Чехія) 1:0 (1:0)

(перший матч – 1:0)

Голи: 1:0 – 40 Черни

Гурнік Забже (Польща) – Ференцварош (Угорщина) 1:1 (1:0)

(перший матч – 0:1)

Голи: 1:0 – 45 Урбаньскі (пен.), 1:1 – 82 Сачек (автогол)

Омонія (Кіпр) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) 1:0 (1:0)

(перший матч – 1:1)

Голи: 1:0 – 21 Діоні

Пафос (Кіпр) – Зальцбург (Австрія) 3:3 (2:0)

(перший матч – 0:1)

Голи: 1:0 – 15 Леле, 2:0 – 37 Біел, 2:1 – 54 Табакович, 2:2 – 58 Табакович (пен.), 2:3 – 70 Табакович, 3:3 – 84 Маммедов

Університатя Крайова (Румунія) – КуПС (Фінляндія) 2:1 (1:1)

(перший матч – 1:1)

Голи: 0:1 – 4 Гаск, 1:1 – 43 Нсімба (пен.), 2:1 – 62 Мора

Вікінгур Рейк'явік (Ісландія) – Тун (Швейцарія) 3:2 (2:2)

(перший матч – 0:3)

Голи: 0:1 – 10 Фер, 1:1 – 16 Сігурдссон, 1:2 – 35 Лабо, 2:2 – 38 Тордарсон, 3:2 – 55 Інгімундарсон

ЦСКА Софія (Болгарія) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) 1:3

(перший матч – 3:0)

Голи: 0:1 – 12 Перец, 0:2 – 61 Шоклер, 1:2 – 66 Сенсі, 1:3 – Лапухов (автогол)

Андерлехт (Бельгія) – ПАОК (Греція) 3:2 (1:1)

(перший матч – 1:0)

Голи: 1:0 – 19 Петро, 1:1 – 34 Живкович, 2:1 – 47 Амброс, 3:1 – 55 Сікан, 3:2 – 88 Єремеєфф (пен)

Рейнджерс (Шотландія) – Ягеллонія (Польща) 1:1 (1:0)

(перший матч – 1:2)

Голи: 1:0 – 19 Шенкленд (пен), 1:1 – 65 Прелец

Хартс (Шотландія) – Бенфіка (Португалія) 1:1 (0:0)

(перший матч – 1:6)

Голи: 1:0 – 77 Магнуссон, 1:1 – 78 Лукебакіо

Егнатія (Албанія) – Шемрок Роверс (Ірландія) 5:1 (4:0)

(перший матч – 1:3)

Голи: 1:0 – 4 Аджесса, 2:0 – 11 Албанесе, 3:0 – 20 Груда, 4:0 – 38 Аджесса, 5:0 – 58 Аджесса, 5:1 – 74 Берк

Раніше повідомлялося, що матч між познанським Лехом та фарерським Клаксвіком, який мав пройти на стадіоні "Торсволлур" 13 серпня в межах третього раунду кваліфікації Ліги Європи, був відкладений рішенням УЄФА через сильний туман.

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