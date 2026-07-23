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Сікан забив шедевральний гол за Андерлехт у кваліфікації Ліги Європи

Софія Кулай — 23 липня 2026, 20:30
Сікан забив шедевральний гол за Андерлехт у кваліфікації Ліги Європи
Данило Сікан
Getty Images

Український форвард Данило Сікан відкрив лік голів в офіційних матчах нового сезону-2026/27.

Нападник бельгійського Андерлехту відзначився результативним ударом у першому матчі кваліфікації Ліги Європи у ворота шведського Хаммербю. Колишній футболіст донецького Шахтаря вже на 6-й хвилині шедеврально виконав штрафний удар і відкрив рахунок у зустрічі.

Цікаво, що на тренувальних зборах Данило неодноразово забивав за Андерлехт.

Нагадаємо, що Сікан приєднався до бельгійського клубу взимку 2026 року, перебравшись із турецького Трабзонспора.

У минулому сезоні-2025/26 Данило зіграв 11 матчів за Андерлехт, у яких відзначився двома голами та одним асистом. Портал Transfermarkt оцінює українського нападника у 4 мільйони євро.

Додамо, що матч-відповідь Андерлехт – Хаммербю запланований на 30 липня. Початок – о 21:30 (за київським часом).

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