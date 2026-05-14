66-річний італійський тренер Карло Анчелотті продовжив контракт зі збірною Бразилії.

Про це повідомляє пресслужба Конфедерації футболу Бразилії.

Нова угода розрахована ще на чотири роки – до літа 2030 року. Попередній контракт спливав після чемпіонату світу 2026 року.

Анчелотті очолив збірну Бразилії влітку 2025 року. ЧС-2026 стане для нього першим великим турніром на чолі "Селесао". Станом на даний момент він провів з командою 10 матчів, у яких здобув 5 перемог і зазнав 3 поразок. Для італійця це перший досвід роботи зі збірними.

Кілька днів тому Анчелотті оприлюднив розширену заявку з 55 футболістів на чемпіонат світу 2026 року. В ній знайшлося місця для зіркового вінгера Сантоса Неймара.