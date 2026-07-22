Нам доведеться затягнути паски: президент Федерації футболу Італії підтвердив перемовини з Гвардіолою

Іспанський тренер Жузеп Гвардіола дійсно може очолити збірну Італії з футболу.

Цю інформацію підтвердив президент Федерації футболу Італії Джованні Малаго, слова якого наводить La Gazetta dello Sport.

Водночас він наголосив, що це поки не означає, що саме Пеп буде новим наставником команди.

"Є фінансові аспекти та бюджетні обмеження, і сказати, що нам доведеться затягнути паски – це ще м'яко сказано. Але в минулому вже робилися винятки. І такі винятки можуть бути зроблені щодо людини, про яку зараз усі говорять – Пепа Гвардіоли. З цілком очевидних причин, які я не буду пояснювати, але це зовсім не означає, що справа обов'язково завершиться успішно.

Проте я вважаю, що було правильно й важливо розпочати цей діалог і підтримувати його. Це аж ніяк не є проявом неповаги чи зневаги до інших кандидатів, адже обговорення з ними вже триває. Зрештою можна зупинити вибір і на комусь, хто представляє, скажімо так, більш сучасну тренерську школу. Тут усе дуже суб'єктивно", – сказав Малаго.

Як відомо, що у списку кандидатів також перебувають Роберто Манчіні та Антоніо Конте.

Додамо, що Жузеп Гвардіола залишив посаду коуча Манчестер Сіті після завершення сезону-2025/26. Іспанський фахівець пропрацював у клубі 10 років, за час яких привів "містян" до 20 завойованих трофеїв, серед яких – 6 титулів чемпіона Англії, 3 Кубки Англії, Ліга чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу 2023 року.