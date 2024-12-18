Анчелотті став найуспішнішим тренером в історії Реала

Головний тренер Реала Карло Анчелотті став найуспішнішим тренером в історії мадридського колективу.

Про це повідомляє OptaJose.

Італійський спеціаліст здобув зі своєю командою перемогу у фіналі Міжконтинентального кубку 2024 та 15-й трофей на чолі королівського клубу.

За цим показником він обійшов легендарного Мігеля Муньоса, в активі якого 14 кубків на чолі мадридців.

15 - Carlo Ancelotti has won his 15th title with Real Madrid, becoming the most successful coach in the club's history (Miguel Muñoz, 14). Legendary. pic.twitter.com/CMuIoRCzIk — OptaJose (@OptaJose) December 18, 2024

Нагадаємо, у фіналі Реал розгромно переміг мексиканську Пачуку. У 2024 році італійський фахівець разом із Реалом також став переможцем Ла Ліги, Суперкубка Іспанії, Ліги чемпіонів та Суперкубка УЄФА.

Зазначимо, що France Football на церемонії вручення Золотого м'яча визнав Анчелотті найкращим тренером року. Втім, фахівець не приїхав на захід через бойкот з боку представників Реала.

Також головний тренер "вершкових" вперше був визнаний найкращим тренером серед чоловічих команд у 2024 році на думку ФІФА.