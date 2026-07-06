Бразилія встановила негативний рекорд у матчі проти Норвегії

Збірна Бразилії показала найнижчий відсоток володіння м'ячем за матч у історії своїх виступів на чемпіонатах світу з 1966 року.

Про це повідомляє Opta.

Напередодні збірна Бразилії в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 програла Норвегії 1:2. Команда Карло Анчелотті володіла м'ячем лише 34% ігрового часу.

Це найнижчий відсоток володіння м'ячем збірної Бразилії, зафіксований в історії виступів команди на чемпіонатах світу. Дана статистика ведеться з 1966 року.

До цього найгіршим результатом були 40%, які були зафіксовані у півфіналі ЧС-1998 проти Нідерландів. Той матч завершився внічию 1:1, після чого бразильці перемогли в мерії пенальті.

Нагадаємо, Бразилія не вийшла бодай до чвертьфіналу чемпіонату світу вперше з 1990 року.