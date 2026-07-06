Бразилія встановила негативний рекорд у матчі проти Норвегії
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Збірна Бразилії показала найнижчий відсоток володіння м'ячем за матч у історії своїх виступів на чемпіонатах світу з 1966 року.
Про це повідомляє Opta.
Напередодні збірна Бразилії в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 програла Норвегії 1:2. Команда Карло Анчелотті володіла м'ячем лише 34% ігрового часу.
Це найнижчий відсоток володіння м'ячем збірної Бразилії, зафіксований в історії виступів команди на чемпіонатах світу. Дана статистика ведеться з 1966 року.
До цього найгіршим результатом були 40%, які були зафіксовані у півфіналі ЧС-1998 проти Нідерландів. Той матч завершився внічию 1:1, після чого бразильці перемогли в мерії пенальті.
Нагадаємо, Бразилія не вийшла бодай до чвертьфіналу чемпіонату світу вперше з 1990 року.