Анчелотті: Бойкот Золотого м'яча 2024 був правильним рішенням

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті заявив, що не вважає бойкот церемонії нагородження Золотого м'яча 2024 помилкою.

Його слова передає Marca.

"Я не думаю, що бойкот був помилкою. Ми не хотіли брати участь, тому що вважали, що Золотий м'яч повинен був отримати Вінісіус. І це не означає, що ми не поважаємо Родріго, але ми вважали, що він повинен був виграти рік тому, а не цього року", – сказав Анчелотті.

Також наставник розповів, чи вплинув програш Вінісіуса у голосуванні на стан гравця.

"Я бачу його добре, навіть якщо він готовий не на 100%, Вінісіус десь поруч. Його другий тайм у дербі зробив різницю, він був кошмаром на лівому фланзі. Вінісіус мотивований і хоче грати".

А ось одноклубники Жуніора вважають, що він став іншою людиною після того, як програв Золотий м'яч півзахиснику Манчестер Сіті Родрі. Кажуть, що багатьом гравцям команди уривається терпець через його поведінку на полі та поза ним.

Варто зазначити, що з того моменту Вінісіусу важко набрати форму. 24-річний бразилець не забивав у Ла Лізі з 9 листопада і відзначився лише у двох з дев'яти матчів, в яких брав участь протягом 2025 року.

Проте кілька днів тому з'явилася інформація, що Реал веде з ним переговори про новий контракт. І Жуніор відхилив першу пропозицію "бланкос".

Нагадаємо, що вчора Вінісіус Жуніор взяв участь у мадридському дербі Реала та Атлетико (1:1), але результативними діями він не відзначився.