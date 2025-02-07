Реал та Вінісіус обговорюють новий контракт – у переговорах є проблема

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор обговорює з мадридським клубом умови нового контракту, проте першу пропозицію "вершкових" футболіст відхилив.

Про це повідомляє The Athletic.

Чинна угода 24-річного бразильця з "бланкос" розрахована до літа 2027 року та має в собі прописану суму відступних у розмірі 1 мільярда євро.

Минулого літа Реал виявив готовність підписати продовження з Вінісіусом, коли гравця пов'язували з переїздом до Саудівської Аравії. Але сторона футболіста вважала за краще дочекатися розвитку нового сезону і навіть його закінчення, перш ніж вести переговори.

Наприкінці грудня саудівці поновили інтерес до Вінісіуса – вони готові встановити новий трансферний рекорд, щоб забезпечити перехід бразильця.

Поточна зарплата Вінісіуса становить 15 мільйонів євро без урахування податків. Реал зробив пропозицію із більшою сумою, але вона була відхилена. Очікується продовження переговорів.

У нинішньому сезоні Вінісіус Жуніор записав на свій рахунок 16 голів та 10 асистів у 28 матчах.

Раніше головний тренер Реала Карло Анчелотті пожалівся на жахливу ситуацію в клубі через численні травми захисників.