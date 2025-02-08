Циганков та його Жирона постраждали від хеттрику Сансета, гол Антоні не врятував Бетіс від поразки у 23 турі Ла Ліги

У суботу, 8 лютого, програма 23 туру іспанської Ла Ліги складається з чотирьох матчів.

У першому з них Антоні забив свій перший гол за Бетіс. Проте його команда, маючи перевагу у два м'ячі, примудрилася програти Сельті 2:3.

Віктор Циганков вийшов у стартовому складі Жирони на гру з Атлетиком. Українець був невиразним, як і вся команда Мічела, яка зазнала розгромної поразки 0:3. Хеттриком відзначився Оян Сансет. Циганков зіграв 67 хвилин.

Трохи пізніше розпочнеться зустріч Лас-Пальмаса та Вільярреала, а о 22:00 відбудеться мадридське дербі Реала та Атлетико.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга

23 тур, 8 лютого

Сельта – Бетіс 3:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 10 Антоні, 0:2 – 22 Льоренте, 1:2 – 63 Бельтран, 2:2 – 65 Родрігес, 3:2 – 87 Сведберг.

Атлетик – Жирона 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 42 Сансет, 2:0 – 45+1 Сансет, 3:0 – 79 Сансет.

19:30 Лас-Пальмас – Вільярреал

22:00 Реал – Атлетико

Нагадаємо, що 23 тур іспанської Ла Ліги відкривали Райо Вальєкано та Вальядолід. Долю цієї зустрічі вирішив один-єдиний гол по ходу другого тайму.