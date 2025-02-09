Модрич та інші гравці Реала втомилися від поведінки Вінісіуса

Ветеран Реала Лука Модрич є одним з багатьох гравців мадридського клубу, які незадоволені поведінкою Вінісіуса Жуніора, який часто потрапляє до скандальних ситуацій.

Про це повідомляє іспанське видання Sport.

Згідно з джерелом, Модрич виступив проти Вінісіуса під час нещодавньої перемоги над Леганесом (3:2), коли йому довелося прикривати вінгера в захисті. Повідомляється, що Вінісіус покинув роздягальню, не поговоривши з товаришами по команді.

Одноклубники Жуніора вважають, що він став іншою людиною після того, як програв Золотий м'яч півзахиснику Манчестер Сіті Родрі. Кажуть, що багатьом гравцям команди уривається терпець через його поведінку на полі та поза ним.

Варто зазначити, що з того моменту Вінісіусу важко набрати форму. 24-річний бразилець не забивав у Ла Лізі з 9 листопада і відзначився лише у двох з дев'яти матчів, в яких брав участь протягом 2025 року.

Проте кілька днів тому з'явилася інформація, що Реал веде з ним переговори про новий контракт. І Жуніор відхилив першу пропозицію "бланкос".

Нагадаємо, що вчора Вінісіус Жуніор взяв участь у мадридському дербі Реала та Атлетико (1:1), але результативними діями він не відзначився.