Гаманець, футболки і годинник: кохана футболіста Реала показала розкішні презенти від клубу

Перехід Марка Кукурельї до Реала запам'ятався не лише урочистою презентацією на "Сантьяго Бернабеу". Уже за доброю традицією мадридського гранда новачок команди отримав цілий набір пам'ятних подарунків, які підготували не тільки для нього, а й для всієї його родини.

Кохана іспанського футболіста Клаудія Родрігес вирішила детально показати подарунковий набір своїй аудиторії на YouTube. Вона продемонструвала кожну річ, яку "вершкові" підготували для Марка, не забувши й про особливий подарунок особисто для себе.

Найбільше уваги приділили дітям подружжя. Усі троє, сини Матео та Ріо, а також донька Белла, отримали повні комплекти форми Реала з номером та прізвищем свого зіркового батька.

Крім того, на футболках була вказана особлива дата – 15 червня 2026 року, день, коли Марк Кукурелья офіційно став гравцем мадридського клубу.

Самому футболісту Реал також підготував чимало пам'ятних речей. Серед подарунків – клубна форма, мініатюрна копія легендарного "Сантьяго Бернабеу", а також особливий персоналізований годинник від Hublot.

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На годиннику зробили спеціальне гравіювання з ім'ям футболіста, емблемою Реала та датою його переходу до мадридського гранда. Саме цей подарунок, без сумніву, став одним із найцінніших у наборі.

Без подарунка не залишилася й сама Клаудія. Для дружини новачка Реала клуб підготував елегантний гаманець від Loewe.

🤍 Marc Cucurella’s wife showed the gifts Real Madrid gave them on the day of his presentation.



- A Real Madrid kit for all the members of his and her family.

- A Loewe wallet for her.

- A replica of the Bernabéu.

- A Hublot watch for Marc. pic.twitter.com/zZqMv9ZrLY — Madrid Xtra (@MadridXtra) August 31, 2026

Нагадаємо, Кукурелья у червні став футболістом Реала. Контракт із фулбеком підписано до літа 2032 року.

Раніше повідомлялося, що Марк виконав свою обіцянку, набивши тату із портретом головного тренера команди Луїса де ла Фуенте після перемоги на ЧС-2026.