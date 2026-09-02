Чергові проблеми із законом: гравець Реала отримав вирок за водіння у нетверезому стані

Захисник мадридського Реала Рауль Асенсіо отримав вирок за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє AS.

Футболіст порушив закон 16 серпня. Його зупинили о 6:30 ранку для перевірки на алкоголь на півдні Гран-Канарії.

Асенсіо перебував за кермом Porsche Macan GTS. Перший тест показав 0,90 мг/л, а другий – 0,88 мг/л.

Показник понад 0,60 мг/л в Іспанії є кримінальним правопорушенням, через це спортсмена викликали на швидкий судовий розгляд. Рауль визнав свою провину.

Суд оштрафував його на 14 400 євро та позбавив водійських прав на вісім місяців. У Реалі обізнані про цей інцидент.

Зазначається, що Асенсіо вирішив почати з чистого аркуша та пообіцяв собі на 100% зосередитися на футболі. В нинішньому сезоні він ще не виходив на футбольне поле.

Нагадаємо, що раніше футболіста також викликали до суду через підозру в розповсюдженні відео інтимного характеру з неповнолітніми дівчатами.