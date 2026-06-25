Форвард збірної Марокко встановив рекорд Африки на чемпіонатах світу

Нападник ПСВ і збірної Марокко Ісмаель Сайбарі встановив новий рекорд Африки на чемпіонатах світу.

Про це повідомляє Squawka.

У ніч з 24 на 25 червня Сайбарі відзначився голом у ворота Гаїті у компенсований до першого тайму час матчу третього туру чемпіонату світу-2026, допомігши Марокко перемогти з рахунком 4:2. До цього 25-річний форвард забивав також у матчах проти Бразилії та Шотландії у першому та другому турах чемпіонату світу-2026.

Таким чином, Сайбарі став першим у історії африканським гравцем, якому вдалося забити гол у всіх трьох турах групового етапу чемпіонату світу.

Нагадаємо, після завершення поточного мундіалю Сайбарі, найімовірніше, перейде із ПСВ у мюнхенську Баварію за 55 мільйонів євро.