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Форвард збірної Марокко встановив рекорд Африки на чемпіонатах світу

Олег Дідух — 25 червня 2026, 10:24
Форвард збірної Марокко встановив рекорд Африки на чемпіонатах світу
Ісмаель Сайбарі
Getty Images

Нападник ПСВ і збірної Марокко Ісмаель Сайбарі встановив новий рекорд Африки на чемпіонатах світу.

Про це повідомляє Squawka.

У ніч з 24 на 25 червня Сайбарі відзначився голом у ворота Гаїті у компенсований до першого тайму час матчу третього туру чемпіонату світу-2026, допомігши Марокко перемогти з рахунком 4:2. До цього 25-річний форвард забивав також у матчах проти Бразилії та Шотландії у першому та другому турах чемпіонату світу-2026.

Таким чином, Сайбарі став першим у історії африканським гравцем, якому вдалося забити гол у всіх трьох турах групового етапу чемпіонату світу.

Нагадаємо, після завершення поточного мундіалю Сайбарі, найімовірніше, перейде із ПСВ у мюнхенську Баварію за 55 мільйонів євро.

Чемпіонат світу-2026 з футболу збірна Марокко з футболу Ісмаель Сайбарі

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