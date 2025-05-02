У матчі-відповіді може відбутись що завгодно, – Аморім оцінив перемогу МЮ над Атлетиком

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про перемогу команді в першому матчі 1/2 фіналу Ліги Європи проти Атлетика.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Звісно, тепер у нас є перевага та фактор домашнього стадіону, але у матчі-відповіді може трапитись що завгодно.



Досвід гравців відчувається, особливо на рівні півфіналу. Такі гравці, як Магвайр, Бруно та Каземіро нам дуже допомагають.



А загалом Гаррі чудовий вінгер, як виявилось. У житті трапляються важкі моменти, Магвайр мав деякі труднощі, але все, що він зараз робить – йде на користь команди. Йому просто треба цим насолоджуватись", – розповів Аморім.