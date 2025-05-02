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У матчі-відповіді може відбутись що завгодно, – Аморім оцінив перемогу МЮ над Атлетиком

Володимир Максименко — 2 травня 2025, 07:05
У матчі-відповіді може відбутись що завгодно, – Аморім оцінив перемогу МЮ над Атлетиком
Рубен Аморім
УЄФА

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про перемогу команді в першому матчі 1/2 фіналу Ліги Європи проти Атлетика.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Звісно, тепер у нас є перевага та фактор домашнього стадіону, але у матчі-відповіді може трапитись що завгодно.

Досвід гравців відчувається, особливо на рівні півфіналу. Такі гравці, як Магвайр, Бруно та Каземіро нам дуже допомагають.

А загалом Гаррі чудовий вінгер, як виявилось. У житті трапляються важкі моменти, Магвайр мав деякі труднощі, але все, що він зараз робить – йде на користь команди. Йому просто треба цим насолоджуватись", – розповів Аморім.

Зазначимо, що матч-відповідь між командами відбудеться 8 травня о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, раніше Барселона та Інтер зіграли у феєричну нічию у півфіналі Ліги чемпіонів, а Арсенал вдома поступився ПСЖ.

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