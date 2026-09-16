Тренер Мілана зізнався, чому відмовився повертатися у Португалію

Головний тренер італійського Мілана Рубен Аморім розповів, що у нього була можливість влітку 2026-го повернутися до роботи у Португалії, але він вирішив відмовитися від такої пропозиції.

Його цитує TUTTOmercatoWEB.

У пресі його сватали у лісабонську Бенфіку. 41-річний спеціаліст зізнався, що якщо у Португалію не хотів повертатися, то від Мілана відмовитися не міг.

"Я чітко знав, чого хочу. Була можливість повернутися до роботи в Португалії, але я вирішив цього не робити. Якби мені зателефонував португальський клуб, я б відмовився. Потім мені зателефонував Мілан, і я не міг сказати "ні". Я не збирався повертатися до Португалії – я обрав Мілан і задоволений цим важливим рішенням", – сказав Аморім.

Колишній наставник Манчестер Юнайтед вірить у те, що зможе залишитися на чолі "россонері" мінімум на кілька років, назвавши Мілан "другим домом".

Нагадаємо, що португальський фахівець прийшов до керма "червоно-чорних" у середині червня 2026-го. Команда під його керівництвом провела вже 4 матчі (2 перемоги та 2 мирові).

Раніше 41-річний фахівець, який попрацював у Португалії на чолі Каса Пія, Спортинга та Браги, назвав свою головну мету у Мілані.

Нова команда Аморіма після 4-х турів Серії А-2026/27 посідає 6-те місце у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 8 балів.

Додамо, що 16 вересня Мілан зіграє проти Бенфіки у 1-му турі основного раунду Ліги Європи. Початок – о 22:00 (за київським часом).