Довбик допоміг Болоньї обіграти Монцу в 10 турі Серії А

У суботу, 31 жовтня, стартував десятий тур Серії А сезону-2026/27. Болонья Артема Довбика вдома здобула вольову перемогу 2:1 над Монцою. Сам українець вийшов на заміну на 83 хвилині вже за рахунку 2:1 замість автора переможного голу, Федеріко Бернардескі.

Для Довбика це всього другий вихід на поле за останні 7 турів та сумарно п'ятий у поточному сезоні Серії А. На рахунку українця 1 забитий гол.

Чемпіонат Італії – Серія А

10 тур, 31 жовтня

Болонья – Монца – 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 6 Варела (з пенальті), 1:1 – 33 Побега, 2:1 – 59 Бернардескі (з пенальті)

Також у суботу, 31 жовтня, відбудуться ще два матчі в рамках 10 тура Серії А:

19:00 Удінезе – Рома

21:45 Мілан – Інтер

Раніше в 9 турі Фіорентина зіграла внічию 2:2 з Аталантою.