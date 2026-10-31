Довбик допоміг Болоньї обіграти Монцу в 10 турі Серії А
У суботу, 31 жовтня, стартував десятий тур Серії А сезону-2026/27. Болонья Артема Довбика вдома здобула вольову перемогу 2:1 над Монцою. Сам українець вийшов на заміну на 83 хвилині вже за рахунку 2:1 замість автора переможного голу, Федеріко Бернардескі.
Для Довбика це всього другий вихід на поле за останні 7 турів та сумарно п'ятий у поточному сезоні Серії А. На рахунку українця 1 забитий гол.
Чемпіонат Італії – Серія А
10 тур, 31 жовтня
Болонья – Монца – 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 – 6 Варела (з пенальті), 1:1 – 33 Побега, 2:1 – 59 Бернардескі (з пенальті)
Також у суботу, 31 жовтня, відбудуться ще два матчі в рамках 10 тура Серії А:
- 19:00 Удінезе – Рома
- 21:45 Мілан – Інтер
Раніше в 9 турі Фіорентина зіграла внічию 2:2 з Аталантою.