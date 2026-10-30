Мілан на місяць втратив захисника

Англійський центральний захисник Мілана Фікайо Томорі отримав м'язову травму.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Томорі отримав травму в середу, 28 жовтня, в матчі 9 туру Серії А проти Болоньї (домашня поразка з рахунком 2:4). У нього виявили розрив медіального згинального м'яза стегна правої ноги. За прогнозами лікарів, відновлення 28-річного англійця займе щонайменше один місяць.

Томорі виступає за Мілан із січня 2021 року. В поточному сезоні втратив місце в основі команди Рубена Аморіма, взявши участь всього в 5 матчах у всіх турнірах. Відзначився одним асистом, саме у матчі проти Болоньї.

Контракт Томорі з Міланом діє до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється в 10 мільйонів євро.