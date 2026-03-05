Українська правда
Все під контролем: тренер Реала прокоментував процес відновлення Мбаппе після травми

Микола Літвінов — 5 березня 2026, 17:00
Кіліан Мбаппе
Getty Images

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа заявив, що процес відновлення Кіліана Мбаппе від травми коліна приносить лише позитивні новини, хоча точної дати повернення зіркового форварда на поле поки немає.

Його слова передає ESPN.

"Звичайно, я розмовляю з Мбаппе щодня. Все під контролем, з кожним днем йому стає краще. Я вже казав, що це процес, в якому ми будемо рухатися день за днем, відповідно до його самопочуття. Наразі все добре".

Тренер також прокоментував процес лікування футболіста, підкресливши, що нещодавня поїздка Мбаппе до Парижа відбувалася виключно в супроводі медичного персоналу "вершкових".

"Все, що стосується травм – Джуд у Лондоні, Мбаппе в Парижі – організовується медичною службою та фізичним відділом мадридського Реала. Мбаппе поїхав до Парижа з персоналом клубу. Абсолютно все контролюється Реалом".
Вирушив у Лондон: з'явились нові деталі травми Беллінгема

Раніше іспанське видання Marca інформувало, що Мбаппе обурений роботою лікарів мадридського гранда та поїхав до Франції на обстеження. Нападника не влаштовував той факт, що протягом трьох місяців медики "вершкових" не змогли залікувати його дискомфорт у лівому коліні.

Нагадаємо, Кіліан, якому діагностували розтягнення зв'язок лівого коліна, відмовляється від можливого хірургічного втручання через ризик пропустити чемпіонат світу-2026 з футболу.

Реал Мадрид травма Кіліан Мбаппе Альваро Арбелоа

