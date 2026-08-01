Я отримав один "шрам", але він загоюється: Алонсо пригадав своє звільнення з Реала
Новий головний тренер лондонського Челсі Хабі Алонсо пригадав своє звільнення з мадридського Реала.
Його цитує ESPN.
"Королівський клуб" попрощався з іспанським наставником у січні 2026 року. Угоду розірвали за взаємною згодою сторін. Останнім матчем Алонсо на посаді головного тренера стала поразка від Барселони (2:3) у фіналі Суперкубку Іспанії.
"На щастя, у моїй кар'єрі було не так багато "шрамів". Тож так, я отримав один "шрам", але він загоюється. Зараз він уже загоївся, і я дуже вмотивований та налаштований отримувати задоволення від цього наступного етапу так само, як отримував його, коли починав у Мадриді.
Озираючись назад, я виніс із собою все позитивне, а також те, що не спрацювало. Я був дуже самокритичним і багато думав над тим, що міг зробити краще, адже все склалося не так, як я очікував.
Якщо говорити про позитив, то його було чимало: досвід, адаптація, через яку мені довелося пройти, деякі речі, які спрацювали, і деякі, які не спрацювали – як у плані гри, так і в управлінні командою. Це поєднання всього", – сказав Алонсо.
Нагадаємо, що іспанський фахівець очолював "вершкових" із червня 2025-го по 12 січня 2026-го року. На чолі команди провів 34 матчі та не привів колектив до жодного титулу.
1 липня 2026-го Алонсо очолив англійський гранд, з яким підписав контракт до кінця червня 2030-го. Хабі вже висловився щодо майбутнього Михайла Мудрика у Челсі. Напередодні Спортивний арбітражний суд частково задовольнив апеляцію українського вінгера щодо 4-річної дискваліфікації за порушення антидопінгових правил. Він постановив, що футболіст може повернутися до змагань із негайним набранням чинності.