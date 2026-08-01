Я отримав один "шрам", але він загоюється: Алонсо пригадав своє звільнення з Реала

Новий головний тренер лондонського Челсі Хабі Алонсо пригадав своє звільнення з мадридського Реала.

Його цитує ESPN.

"Королівський клуб" попрощався з іспанським наставником у січні 2026 року. Угоду розірвали за взаємною згодою сторін. Останнім матчем Алонсо на посаді головного тренера стала поразка від Барселони (2:3) у фіналі Суперкубку Іспанії.

"На щастя, у моїй кар'єрі було не так багато "шрамів". Тож так, я отримав один "шрам", але він загоюється. Зараз він уже загоївся, і я дуже вмотивований та налаштований отримувати задоволення від цього наступного етапу так само, як отримував його, коли починав у Мадриді.

Озираючись назад, я виніс із собою все позитивне, а також те, що не спрацювало. Я був дуже самокритичним і багато думав над тим, що міг зробити краще, адже все склалося не так, як я очікував.

Якщо говорити про позитив, то його було чимало: досвід, адаптація, через яку мені довелося пройти, деякі речі, які спрацювали, і деякі, які не спрацювали – як у плані гри, так і в управлінні командою. Це поєднання всього", – сказав Алонсо.