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Я отримав один "шрам", але він загоюється: Алонсо пригадав своє звільнення з Реала

Софія Кулай — 3 серпня 2026, 00:13
Я отримав один шрам, але він загоюється: Алонсо пригадав своє звільнення з Реала
Хабі Алонсо
instagram.com/xabialonso

Новий головний тренер лондонського Челсі Хабі Алонсо пригадав своє звільнення з мадридського Реала.

Його цитує ESPN.

"Королівський клуб" попрощався з іспанським наставником у січні 2026 року. Угоду розірвали за взаємною згодою сторін. Останнім матчем Алонсо на посаді головного тренера стала поразка від Барселони (2:3) у фіналі Суперкубку Іспанії.

"На щастя, у моїй кар'єрі було не так багато "шрамів". Тож так, я отримав один "шрам", але він загоюється. Зараз він уже загоївся, і я дуже вмотивований та налаштований отримувати задоволення від цього наступного етапу так само, як отримував його, коли починав у Мадриді.

Озираючись назад, я виніс із собою все позитивне, а також те, що не спрацювало. Я був дуже самокритичним і багато думав над тим, що міг зробити краще, адже все склалося не так, як я очікував.

Якщо говорити про позитив, то його було чимало: досвід, адаптація, через яку мені довелося пройти, деякі речі, які спрацювали, і деякі, які не спрацювали – як у плані гри, так і в управлінні командою. Це поєднання всього", – сказав Алонсо.

Нагадаємо, що іспанський фахівець очолював "вершкових" із червня 2025-го по 12 січня 2026-го року. На чолі команди провів 34 матчі та не привів колектив до жодного титулу.

1 липня 2026-го Алонсо очолив англійський гранд, з яким підписав контракт до кінця червня 2030-го. Хабі вже висловився щодо майбутнього Михайла Мудрика у Челсі. Напередодні Спортивний арбітражний суд частково задовольнив апеляцію українського вінгера щодо 4-річної дискваліфікації за порушення антидопінгових правил. Він постановив, що футболіст може повернутися до змагань із негайним набранням чинності.

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