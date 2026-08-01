Лунін провів третій матч під керівництвом Моурінью, де пропустив два м'ячі від Фіорентини

У суботу, 1 серпня, мадридський Реал у межах підготовки до сезону-2026/27 розписав мирову з італійською Фіорентиною в товариському поєдинку.

Зустріч завершилася із рахунком 2:2.

Український голкіпер Андрій Лунін провів на полі весь матч. Аналітичний портал Sofascore оцінив дії уродженця Краснограда в цій грі в 6,5 бала.

27-річний воротар пропустив у лівий від себе кут воріт два м'ячі: перший від Піколі на 41-й хвилині та другий від Мойзе Кіна на 58-й хвилині. Протягом гри Лунін здійснив 1 сейв та загалом зробив 21 дотик до "шкіряного".

Сама гра завершилася нічиєю, оскільки на початку матчу нападники мадридців Ендрік та Сірія відзначилися двома голами.

Клубні товариські матчі

1 серпня

Реал Мадрид (Іспанія) – Фіорентина (Італія) 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 – 12 Ендрік, 2:0 – 24 Сірія, 2:1 – 41 Пікколі, 2:2 – 58 Кін

Нагадаємо, що це вже третій поєдинок для Луніна під керівництвом новоспеченого наставника "королівського" клубу Жозе Моурінью. Раніше він під його орудою захищав ворота "вершкових" у спарингу проти Леганеса (4:1) та Алькоркона (1:0).

У минулому сезоні-2025/26 Лунін взяв участь у 12 іграх мадридського колективу (21 пропущений м'яч та 1 гра на нуль). Його чинний контракт із Реалом розрахований до кінця червня 2030-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 12 мільйонів євро.