Поки зарано говорити: Алонсо відверто висловився про майбутнє Мудрика в Челсі

Наставник Челсі Хабі Алонсо вкотре прокоментував повернення Михайла Мудрика у великий футбол після рішення CAS скоротити термін дискваліфікації через провалений допінг-тест, наголосивши, що наразі зарано говорити про те, що українець розпочне регулярні виступи за команду.

Його слова наводить Football.london.

"Потрібно почекати, поки зарано говорити. Треба подивитися, в якій він фізичній формі, скільки ігрового часу йому знадобиться, щоб знову увійти в гру, тож поки рано казати. Ми хочемо, аби він відчув себе частиною команди, бо він тривалий час тренувався самостійно, аби всі це підтримали – клуб, партнери, персонал, тож на це піде час. Щойно він приєднається, ми будемо бачити, як розвиватимуться події", – зазначив він.

Алонсо наголосив, що Мудрик – особливий гравець, але йому все ж знадобиться певний час.

"Пам'ятаю, як дивився за ним у Шахтарі, який внесок він робив, який він швидкий, як добре розбирався в боротьбі віч-на-віч, як міг створювати багато моментів. Він – особливий гравець, але знадобиться час", – підкреслив Алонсо.

Нагадаємо, що напередодні Спортивний арбітражний суд частково задовольнив апеляцію Михайла Мудрика на чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Він постановив, що футболіст може повернутися до змагань із негайним набранням чинності.

Востаннє українець виходив на поле ще наприкінці листопада 2024 року в матчі Ліги конференцій проти Гайденгайма. В тій грі Мудрик забив гол.