Алонсо: Хочемо, щоби Мудрик був частиною команди

Головний тренер Челсі Хабі Алонсо прокоментував повернення Михайла Мудрика у великий футбол після рішення CAS скоротити термін дискваліфікації через провалений допінг-тест.

Слова іспанського фахівця наводить Фабріціо Романо.

"Ми дуже раді за Мудрика та хочемо, щоби він був частиною команди. Напевно, ми не можемо зрозуміти, через що він пройшов у ці місяці. Ми повністю його підтримуємо", – заявив Алонсо.

Нагадаємо, що напередодні Спортивний арбітражний суд частково задовольнив апеляцію Михайла Мудрика на чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Він постановив, що футболіст може повернутися до змагань із негайним набранням чинності.

Востаннє українець виходив на поле ще наприкінці листопада 2024 року в матчі Ліги конференцій проти Гайденгайма. В тій грі Мудрик забив гол.