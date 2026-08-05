Особливий гравець: Алонсо оцінив майбутнє Мудрика у Челсі

Головний тренер Челсі Хабі Алонсо висловився, що рішення щодо майбутнього Михайла Мудрика у лондонському клубі ще не прийнято.

Його цитує BBC.

За словами іспанського наставника, повернення українського вінгера після допінгової справи було раптовим, тому тренерському штабу та керівництву "аристократів" потрібно проаналізувати долю 25-річного хавбека.

"Все відбулося так швидко, тому головне – це те, що він думав про партнерів, прагнув знову відчути себе частиною колективу, частиною команди, і нам потрібно це проаналізувати. Але, безперечно, він – особливий гравець, його випадок – особливий, тому ми маємо підійти до цього з розумінням", – сказав Алонсо.

Контракт Мудрика з англійським клубом розрахований до 30 червня 2031 року.

Вже була інформація, що після повернення до футболу Михайло викликав зацікавленість з боку клубів високого рівня з Англії, Італії, Німеччини та Іспанії, зокрема, його сватали в оренду у французький Страсбур. Однак в українській пресі з'явилися чутки, що Челсі не планує віддавати українця в оренду.

Наставник "синіх" вже припустив, чи зможе Мудрик зіграти у найближчому товариському матчі проти туринського Ювентуса, який відбудеться 5 серпня о 14:30 (за київським часом).

Нагадаємо, напередодні Спортивний арбітражний суд частково задовольнив апеляцію Мудрика на чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Він постановив, що футболіст може повернутися до змагань із негайним набранням чинності.

Востаннє українець виходив на поле ще наприкінці листопада 2024 року в матчі Ліги конференцій проти Гайденгайма. В тій грі Мудрик забив гол.