Челсі наразі не збирається віддавати в оренду Мудрика – ЗМІ

Лондонський Челсі наразі не планує віддавати в оренду українського вінгера Михайла Мудрика, попри втрату практики, якої гравець не мав через дискваліфікацію.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Як стверджується, головний тренер "синіх" Хабі Алонсо поки не ухвалив рішення відправляти уродженця Краснограда в інші клуби, допоки сам не дізнається про поточну форму гравця, який незабаром має прибути на збори до команди у Гонконзі.

Уся інформація про пропозиції та переговори від інших клубів щодо придбання Мудрика на правах оренди, які артикулюються в ЗМІ, є дезінформацією, тому ніяких варіантів від Туреччини, Бельгії, французького Страсбура немає у керівництва лондонського колективу, заявляє видання.

Нагадаємо, що напередодні Спортивний арбітражний суд (CAS) частково задовольнив апеляцію Михайла Мудрика на чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Він постановив, що футболіст може повернутися до змагань із негайним набранням чинності.

Зауважимо, що Хабі Алонсо з радістю сприйняв новину про повернення українського легіонера до футболу, зазначивши, що клуб готовий підтримати гравця після такої тривалої паузи.

Востаннє українець виходив на поле ще наприкінці листопада 2024 року в матчі Ліги конференцій проти Гайденгайма. У тій грі Мудрик забив гол.