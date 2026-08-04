Мудриком після його повернення зацікавилися клуби високого рівня з Англії, Італії, Німеччини та Іспанії – The Athletic

Український вінгер Михайло Мудрик після свого повернення до футболу викликав зацікавленість з боку клубів високого рівня з Англії, Італії, Німеччини та Іспанії.

Про це повідомляє The Athletic.

Як зазначається, наразі клуб розглядає всі варіанти з майбутнім нападника в команді, і його доля може вирішитися вже наприкінці літнього трансферного вікна.

Якщо "сині" вирішать, що українець зможе допомогти колективу відібратися до Ліги чемпіонів у цьому сезоні, то найімовірніше він залишиться. Стверджується, що керівництво Челсі підтримувало Мудрика під час дискваліфікації, тому відносини між гравцем і клубом покращилися за цей період.

Наразі ж виданню відомо, що варіант з орендою до Страсбурга поки що не розглядався. Цю інформацію раніше й підтверджувало українське ЗМІ. Проте після його повернення низка неназваних колективів з Англії, Італії, Німеччині та Іспанії високого рівня проявила цікавість до гравця.

Нагадаємо, спортивний арбітражний суд частково задовольнив апеляцію 25-річного футболіста щодо 4-річної дискваліфікації за порушення антидопінгових правил. Він постановив, що українець може повернутися до змагань із негайним набранням чинності.

А напередодні Мудрик провів перше тренування з командою "Синіх" після майже дворічної паузи, доєднавшись до колективу на зборах у Гонконзі.

Головний тренер Челсі Хабі Алонсо сказав, що українець зможе зіграти у товариському поєдинку проти Ювентуса, який відбудеться 5 серпня о 14:30 (за київським часом).