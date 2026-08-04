Алонсо розповів, чи зможе зіграти Мудрик у матчі проти Ювентуса

Головний тренер лондонського Челсі Хабі Алонсо заявив, що український вінгер Михайло Мудрик зможе зіграти у товариському поєдинку проти туринського Ювентуса.

Його слова передає BBC.

"Так, він міг би зіграти. Можливо, ще зарано, щоб він відіграв 90 хвилин, але його можна включити до складу. Його включили до складу, отже, він може зіграти".

Також за словами іспанського фахівця, тренерський штаб ще не достатньо оцінив фізичний стан нападника, оскільки більшість часу з його повернення пішла на емоції.

"Він тренувався вчора, приїхавши прямо з аеропорту до готелю. Тож учорашній день був більше присвячений відчуттям та емоціям – поверненню до команди, щоб оцінити рівень фізичної форми".

Зауважимо, що спаринг між "Синіми" та "Старою синьйорою" відбудеться 5 серпня. Стартовий свисток зустрічі пролунає о 14:30 (за київським часом).

Нагадаємо, спортивний арбітражний суд частково задовольнив апеляцію 25-річного футболіста щодо 4-річної дискваліфікації за порушення антидопінгових правил. Він постановив, що українець може повернутися до змагань із негайним набранням чинності.

А напередодні Мудрик провів перше тренування з командою "Синіх" після майже дворічної паузи, доєднавшись до колективу на зборах у Гонконзі.

Востаннє українець виходив на поле ще наприкінці листопада 2024 року в матчі Ліги конференцій проти Гайденгайма. В тій грі Мудрик забив гол.