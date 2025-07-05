Йому вже краще, – Алонсо натякнув, чи вийде Мбаппе у старті на матч проти Боруссії на КЧС-2025

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо поговорив про стан здоров'я Кіліана Мбаппе.

Слова 43-річного іспанця наводить ESPN.

Мбаппе пропустив перші три поєдинки "вершкових" на Клубному чемпіонаті світу 2025 року через хворобу. Французький форвард повернувся на поле у матчі 1/8 фіналу турніру проти Ювентуса (1:0), зігравши 23 хвилини.

Напередодні чвертьфіналу проти дортмундської Боруссії Алонсо розповів, чи варто чекати на повноцінне повернення Кіліана до основного складу команди.

"Йому стає краще. За останні три дні йому стало краще. Вранці перед матчем ми вирішимо, чи буде він у стартовому складі", – сказав Алонсо.

За відсутності Мбаппе свій шанс отримав вихованець Реала Гонсало Гарсія. 21-річний форвард перевершив очікування, записавши на свій рахунок три голи та один асист. Тренер вважає, що Гарсія та Мбаппе можуть разом опинитися на вістрі атаки команди.

"Я думаю, що Гарсія і Мбаппе могли б доповнити один одного, і якщо це необхідно, то я не збираюся закривати на це очі".

Нагадаємо, що матч 1/4 фіналу КЧС-2025 між Реалом та Боруссією Дортмунд відбудеться сьогодні, 5 липня. Старт гри запланований на 23:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, які команди вже отримали місце у півфіналі турніру, організувавши першу пару даної стадії.