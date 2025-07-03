Реал Мадрид – Боруссія Дортмунд: де дивитися матч 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу

Мадридський Реал Андрія Луніна зіграє з Боруссією Дортмунд у чвертьфіналі Клубного чемпіонату світу-2025.

Поєдинок відбудеться у суботу, 5 липня, на арені "Мет-Лайф Стедіум" в Іст-Резерфорді, штат Нью-Джерсі. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.

Онлайн-трансляцію матчу можна переглянути на платформах Суспільне Спорт, місцевих каналах Суспільного та медіасервісі MEGOGO.

"Вершкові" на шляху до 1/4 мінімально здолали туринський Ювентус. Боруссія Дортмунд виявилась сильнішою за мексиканський Монтеррей.