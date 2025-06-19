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Мбаппе ізолювали від партнерів по Реалу через хворобу

Олег Дідух — 19 червня 2025, 16:00
Мбаппе ізолювали від партнерів по Реалу через хворобу
Кіліан Мбаппе
Getty Images

Зіркового форварда мадридського Реала Кіліана Мбаппе ізолювали від партнерів по команді через хворобу.

Про це повідомляє Marca.

У Мбаппе вірусне захворювання, через яке він уже пропустив ряд тренувань Реала, перший матч мадридців на клубному чемпіонаті світу 2025 року проти Аль-Хіляля (нічия 1:1), а також фотосесію команди.

Форварда ізолювали від партнерів по команді через протокол клубу щодо інфекцій. Француз не може нормально харчуватися, зараз він вживає лише фрукти та воду.

Участь Мбаппе у матчі другого туру проти мексиканської Пачуки (22 червня, 22:00) також під питанням.

У поточному сезоні на рахунку 26-річного нападника збірної Франції 43 голи та 5 асистів у 56 матчах за Реал у всіх турнірах.

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