Фабіо Капелло порадив Мілану підписати нападника Манчестер Юнайтед

Колишній гравець та тренер Мілана Фабіо Капелло порадив колишньому клубу підписати нападника Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе в обмін на Рафаеля Леау.

Про це він заявив у коментарі Gazzetta dello Sport.

Капелло вважає, що повернення до Італії стане оптимальним варіантом для гравця.

"Якби я був у Мілані, я б одразу зробив цей обмін. Я бачу його ідеальним варіантом для схеми 3-5-2".

24-річний форвард не зміг закріпитися в складі Манчестер Юнайтед після переходу з Болоньї за 36,5 мільйона фунтів два роки тому. У поточному сезоні він провів лише чотири матчі в стартовому складі в Прем'єр-лізі та загалом забив п'ять м'ячів у 52 поєдинках за два сезони.

Після підписання Беньяміна Шешко та Браяна Мбемо конкуренція в атаці зросла, що ще більше зменшило ігровий час нідерландця. Очікується, що влітку він залишить клуб у пошуках стабільної практики.

Раніше повідомлялося, що Джошуа Зіркзе є одним із трьох потенційних гравців МЮ на обмін за вінгера Мілана Рафаеля Леау.