Мілан націлився на іменитого форварда Арсенала

Олег Дідух — 1 травня 2026, 01:08
Бразильський форвард лондонського Арсенала Габріел Жезус потрапив у сферу інтересів Мілана.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Мілан зараз перебуває у пошуках забивного нападника на наступний сезон. Жезус став ще одним гравцем, який потрапив у шортлист італійського клубу.

Контракт Жезуса з Міланом діє до літа 2027 року, трансферна вартість 29-річного бразильця оцінюється в 20 мільйонів євро. Раніше повідомлялося про те, що Арсенал готовий пожертвувати Габріелом Жезусом заради підписання Хуліана Альвареса із Атлетико Мадрид.

У поточному сезоні на рахунку Габріела Жезуса 5 голів і 2 асисти в 25 матчах за Арсенал у всіх турнірах.

Нещодавно Мілану запропонували послуги Ромелу Лукаку, в клубі такий варіант сприйняли без ентузіазму.

