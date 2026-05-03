Мілан – Сассуоло. Де та коли дивитися матч 35 туру Серії А

У неділю, 3 травня, Мілан на стадіоні "Мапей Стедіум - Чітта дель Тріколоре" зіграє проти Сассуоло у межах 35 туру італійської Серії А.

Відеотрансляцію поєдинку можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 1" OTT-платформи MEGOGO.

Гра розпочнеться о 16:00 за київським часом. На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом є саме міланська команда з коефіцієнтом 1,69, тоді як успіх підопічних Фабіо Гроссо оцінений у 4,80, на нічию можна поставити з кефом – 4,35.

Зауважимо, що Мілан з 67 заліковими балами перебуває на третій позиції в італійському чемпіонаті. Підопічні Гаттузо, маючи гру в запасі, поступаються Наполі 3 очками. Сассуоло ж посідає 11 місце, вони за 34 тури здобули 46 очок.

Остання зустріч між "червоно-чорними" та "чорно-зеленими" відбулася 14 грудня минулого року у межах 15-го туру Серії А. Тоді команди розписали бойову нічию 2:2.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.