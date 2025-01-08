Баварія та Девіс наблизилися до продовження контракту

Лівий захисник Баварії Альфонсо Девіс став ще на крок ближчим до того, щоб підписати з клубом нову багаторічну угоду.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, цього тижня має відбутися зустріч керівництва "ротен" з агентом 24-річного канадця, під час якої клуб планує перейти до фінального етапу переговорів.

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Чинний контракт Девіса з мюнхенським колективом розрахований до наступного літа. Раніше футболіста пов'язували з переходом в мадридський Реал.

Цього сезону Альфонсо Девіс зіграв у 21 матчі в усіх турнірах, в яких записав на свій рахунок один гол та три результативні передачі.

Раніше з'явилася інформація, що Джамал Мусіала хоче продовжити контракт з Баварією. Але хавбек збірної Німеччини вимагає, щоб клуб погодився на одну певну умову.