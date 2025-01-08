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Мусіала погодиться продовжити контракт з Баварією, якщо клуб внесе в угоду одну умову

Олексій Погорелов — 8 січня 2025, 09:39
Мусіала погодиться продовжити контракт з Баварією, якщо клуб внесе в угоду одну умову
Джамал Мусіала
Instagram Джамала Мусіали

Хавбек Баварії Джамал Мусіала готовий продовжити контракт з мюнхенським клубом, але для цього має виконатися одна певна умова.

Про цю умову повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

За ніформацією джерела, ключовим моментом для Мусіали є прописана сума відступних, яку "ротен" відмовляються прописувати в новій угоді.

Вважається, що 21-річний німець та його представники вимагають, щоб в новому контракті була клаусула в розмірі 175 мільйонів євро.

Чинна угода між клубом та гравцем розрахована до літа 2026 року.

У нинішньому сезоні Джамал Мусіала взяв участь у 22 матчах, у яких він записав на свій рахунок 14 голів та 6 результативних передач.

Раніше стало відомо, що Баварія поновила переговори з головною зіркою Баєра.

Баварія Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Джамал Мусіала

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