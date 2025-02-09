Розворот на 180 градусів: клуб Серії А поверне легенду Мілана, яку звільнили півтора місяці тому
Алессандро Неста
Керівництво Монци збирається зробити чергову перестановку на посаді головного тренера, звільнивщи Сальваторе Боккетті.
Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.
Боккетті очолив італійців 23 грудня після того, як був звільнений Алессандро Неста. З того моменту Монца провела 7 матчів, у яких зазнала 6 поразок та здобула одну перемогу.
Така невдала серія призвела до того що "біло-червоні" планують повернути Несту. Легендарний центрбек Мілана працював із командою з минулого літа.
На даний момент Монца є найгіршою командою чемпіонату Італії заробивши 13 очок після 24 зіграних турів.
Нагадаємо, що сьогодні Монца була розгромлена у грі з Лаціо з рахунком 1:5. Єдиний гол своєї команди на свій рахунок записав Стефано Сенсі, реалізувавши пенальті.