Рома з Довбиком переграла Венецію у 24 турі Серії А
У неділю, 9 лютого, п'ятьма матчами продовжився 24-й тур Італійської Серії А з футболу.
Відкривала ігровий день зустріч Роми та Венеції, в якій перемогу з мінімальним рахунком здобули підопічні Клаудіо Раньєрі. Український форвард "вовків" Артем Довбик провів на полі 90 хвилин і був замінений на Елдора Шомуродава вже у доданий час.
Голом за римський клуб відзначився Пауло Дибала, який на 57-й хвилині реалізував пенальті. Після цієї перемоги Рома набрала 34 очка і наразі посідає 9-ту сходинку в турнірній таблиці.
Чемпіонат Італії з футболу – Серія А
24 тур, 9 лютого
Венеція – Рома 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 57 Дибала (пен)
Сьогодні також відбудуться ще чотири матчі:
- Кальярі – Парма
- Лаціо – Монца
- Лечче – Болонья
- Лаціо – Удінезе
Нагадаємо, у суботу, 8 лютого, також відбулися матчі 24-го туру. У цій новині можна ознайомитися з результатами.