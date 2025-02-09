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Рома з Довбиком переграла Венецію у 24 турі Серії А

Олексій Мурзак — 9 лютого 2025, 15:50
Рома з Довбиком переграла Венецію у 24 турі Серії А
x.com/OfficialASRoma

У неділю, 9 лютого, п'ятьма матчами продовжився 24-й тур Італійської Серії А з футболу.

Відкривала ігровий день зустріч Роми та Венеції, в якій перемогу з мінімальним рахунком здобули підопічні Клаудіо Раньєрі. Український форвард "вовків" Артем Довбик провів на полі 90 хвилин і був замінений на Елдора Шомуродава вже у доданий час.

Голом за римський клуб відзначився Пауло Дибала, який на 57-й хвилині реалізував пенальті. Після цієї перемоги Рома набрала 34 очка і наразі посідає 9-ту сходинку в турнірній таблиці.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А
24 тур, 9 лютого

Венеція – Рома 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 57 Дибала (пен)

Сьогодні також відбудуться ще чотири матчі:

  • Кальярі – Парма
  • Лаціо – Монца
  • Лечче – Болонья
  • Лаціо – Удінезе

Нагадаємо, у суботу, 8 лютого, також відбулися матчі 24-го туру. У цій новині можна ознайомитися з результатами.

Болонья Венеція Кальярі Лаціо Лечче Монца Парма Рома Чемпіонат Італії, Серія А Удінезе Артем Довбик

Чемпіонат Італії, Серія А

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