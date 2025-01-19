Алаба вперше за 399 днів зіграв в офіційному матчі

Захисник мадридського Реала вперше за 399 днів вийшов на поле після важкої травми хрестоподібних зв'язок.

Футболіст замінив Рюдігера на 76 хвилині поєдинку проти Лас-Пальмаса.

Нагадаємо, Алаба отримав травму влітку 2024 року і з того часу проходив курс відновлення.

Раніше австрієць вже потрапляв до заявки Реала на матч Суперкубку з Мальоркою, але всі 90 хвилин зустрічі провів на лаві для запасних.

Зазначимо, що поєдинок проти Лас-Пальмаса завершився впевненою перемогою "вершкових".

Раніше повідомлялось про травму іншого футболіста Реала.