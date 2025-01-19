Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Алаба вперше за 399 днів зіграв в офіційному матчі

Володимир Максименко — 19 січня 2025, 19:21
Алаба вперше за 399 днів зіграв в офіційному матчі
Давід Алаба
Getty images

Захисник мадридського Реала вперше за 399 днів вийшов на поле після важкої травми хрестоподібних зв'язок.

Футболіст замінив Рюдігера на 76 хвилині поєдинку проти Лас-Пальмаса.

Нагадаємо, Алаба отримав травму влітку 2024 року і з того часу проходив курс відновлення.

Раніше австрієць вже потрапляв до заявки Реала на матч Суперкубку з Мальоркою, але всі 90 хвилин зустрічі провів на лаві для запасних.

Зазначимо, що поєдинок проти Лас-Пальмаса завершився впевненою перемогою "вершкових".

Раніше повідомлялось про травму іншого футболіста Реала.

Алаба Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Лас-Пальмас Реал Мадрид

Алаба

Алаба вперше в сезоні потрапив до заявки Реала
Анчелотті розповів, коли повернеться захисник Реала, який через травму пропустив понад рік
Лідер оборони Реала відновився після травми хрестоподібної зв'язки
Романо спростував чутки про завершення кар’єри Алаби
Зірковий гравець Реала може завершити кар’єру в 32 роки

Останні новини