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Алаба вперше в сезоні потрапив до заявки Реала

Володимир Максименко — 7 січня 2025, 14:27
Алаба вперше в сезоні потрапив до заявки Реала
Давід Алаба
Фабріціо Романо

Захисник мадридського Реала Давід Алаба вперше в сезоні-2024/25 потрапив до заявки команди.

Про це інформує пресслужба "вершкових".

Таким чином, австрієць може вийти на поле в матчі проти Мальорки в межах Суперкубку Іспанії.

Нагадаємо, Алаба отримав розрив хрестоподібної зв'язки коліна влітку 2024 року і з того часу проходив курс відновлення.

Матч проти "червоно-чорних" відбудеться у четвер, 8 січня. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Раніше один з гравців Реала став найдорожчим футболістом світу за версією Transfermarkt.

Алаба Реал Мадрид

Алаба

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