Алаба вперше в сезоні потрапив до заявки Реала
Давід Алаба
Фабріціо Романо
Захисник мадридського Реала Давід Алаба вперше в сезоні-2024/25 потрапив до заявки команди.
Про це інформує пресслужба "вершкових".
Таким чином, австрієць може вийти на поле в матчі проти Мальорки в межах Суперкубку Іспанії.
Нагадаємо, Алаба отримав розрив хрестоподібної зв'язки коліна влітку 2024 року і з того часу проходив курс відновлення.
Матч проти "червоно-чорних" відбудеться у четвер, 8 січня. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.
Раніше один з гравців Реала став найдорожчим футболістом світу за версією Transfermarkt.