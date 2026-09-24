Алаба: Я в Удінезе не тільки для того, щоби передавати досвід
Іменитий австрійський захисник Давід Алаба розповів про те, чому вирішив продовжити кар'єру в Удінезе.
Слова гравця наводить пресслужба італійського клубу.
"Я маю великий досвід за плечима. Я виграв багато трофеїв у кар'єрі, але я хочу продовжувати грати у футбол і перемагати. Я хочу знову досягнути чогось особливого. Це той менталітет, з яким я прийшов у Удінезе.
Головний тренер команди чітко дав зрозуміти, яку роль я буду відігравати. Я хочу передати свій досвід молодим гравцям. Але я тут не тільки заради цього. Я маю амбіції та хочу рухатися далі, виступати на найвищому рівні", – заявив захисник.
Нагадаємо, Алаба перейшов в Удінезе на правах вільного агента після 5 років у Реалі, де повною мірою розкритися захиснику завадили травми. За даними італійських ЗМІ, в Удінезе Давід зароблятиме 1,8 мільйона євро на рік та ділитиме з Ніколо Дзаньоло звання найбільш високооплачуваного гравця команди.