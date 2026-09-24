Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Алаба: Я в Удінезе не тільки для того, щоби передавати досвід

Олег Дідух — 24 вересня 2026, 17:14
Алаба: Я в Удінезе не тільки для того, щоби передавати досвід
Давід Алаба
ФК Удінезе

Іменитий австрійський захисник Давід Алаба розповів про те, чому вирішив продовжити кар'єру в Удінезе.

Слова гравця наводить пресслужба італійського клубу.

"Я маю великий досвід за плечима. Я виграв багато трофеїв у кар'єрі, але я хочу продовжувати грати у футбол і перемагати. Я хочу знову досягнути чогось особливого. Це той менталітет, з яким я прийшов у Удінезе.

Головний тренер команди чітко дав зрозуміти, яку роль я буду відігравати. Я хочу передати свій досвід молодим гравцям. Але я тут не тільки заради цього. Я маю амбіції та хочу рухатися далі, виступати на найвищому рівні", – заявив захисник.

Нагадаємо, Алаба перейшов в Удінезе на правах вільного агента після 5 років у Реалі, де повною мірою розкритися захиснику завадили травми. За даними італійських ЗМІ, в Удінезе Давід зароблятиме 1,8 мільйона євро на рік та ділитиме з Ніколо Дзаньоло звання найбільш високооплачуваного гравця команди.

Алаба Удінезе

Алаба

Ексзірка Реала та Баварії став гравцем Удінезе
Удінезе підпише колишню зірку Баварії та Реала
Реал оголосив про відхід зіркового захисника
Зірковий легіонер залишить Реал на правах вільного агента
Алаба визначився зі своїм майбутнім у Реалі

Останні новини