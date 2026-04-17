Зірковий легіонер залишить Реал на правах вільного агента

Олександр Булава — 17 квітня 2026, 14:08
Австрійський захисник Реала Давід Алаба влітку залишить клуб на правах вільного агента.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Контракт 33-річного гравця з "вершковими" закінчується 30 червня 2026 року. Реал ухвалив рішення не продовжувати угоду з оборонцем.

До австрійського захисника вже звернулися кілька клубів, які хочуть підписати його на правах вільного агента.

Алаба перейшов у Реал влітку 2021 року з Баварії на правах вільного агента, проте через травми не зумів повною мірою розкритися в Мадриді. З "галактікос" він двічі ставав чемпіоном Іспанії й двічі виграв Лігу чемпіонів, а також завоював Суперкубок і Кубок Іспанії, Суперкубок УЄФА, Міжконтинентальний кубок, виграв клубний чемпіонат світу.

Цього сезону Давід зіграв за мадридський Реал 13 матчів, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює його в 4 млн євро.

Напередодні Реал поступився Баварії у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

