Удінезе підпише колишню зірку Баварії та Реала

Зірковий захисник збірної Австрії Давід Алаба продовжить кар'єру в італійському Удінезе.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, гравець уже вилетів у Італію на проходження медогляду та підписання контракту з Удінезе. Алаба перейде в італійський клуб на правах вільного агента: наприкінці минулого сезону він покинув мадридський Реал.

Алаба перейшов у Реал із мюнхенської Баварії влітку 2021 року також на правах вільного агента. Проте повною мірою розкритися у Мадриді захисник не зумів через численні травми.

У минулому сезоні на рахунку Алаби 16 матчів за Реал у всіх турнірах, без результативних дій. Наразі трансферна вартість австрійця оцінюється всього у 3,5 мільйона євро.