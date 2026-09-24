Ексзірка Реала та Баварії став гравцем Удінезе

Іменитий захисник збірної Австрії Давід Алаба став гравцем Удінезе.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Контракт розрахований до кінця червня 2027 року. Алаба перейшов в Удінезе на правах вільного агента: наприкінці минулого сезону він покинув мадридський Реал.

Алаба перебрався у Реал із мюнхенської Баварії влітку 2021 року також на правах вільного агента. Проте повною мірою розкритися у Мадриді захисник не зумів через численні травми.

У минулому сезоні на рахунку Алаби 16 матчів за Реал у всіх турнірах, без результативних дій. Наразі трансферна вартість 34-річного австрійського ветерана оцінюється всього у 3,5 мільйона євро.

Після 5 турів Серії А Удінезе посідає 13 місце в Серії А з 4 очками в активі.