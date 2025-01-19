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Реал з дублем Мбаппе розгромив Лас-Пальмас та очолив турнірну таблицю Ла Ліги

Микола Дендак — 19 січня 2025, 19:11
Реал з дублем Мбаппе розгромив Лас-Пальмас та очолив турнірну таблицю Ла Ліги

Сьогодні, 19 січня, відбулися чергові матчі 20 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Зокрема, мадридський Реал вдома приймав Лас-Пальмас. Королівський клуб пропустив гол вже на першій хвилині зустрічі. Однак ще в першому таймі відповів тричі, а на старті другої 45-хвилинки забив і вчетверте.

Варто відзначити гру Кіліана Мбаппе, який записав до свого активу дубль. Ще один його гол скасували через положення поза грою (загалом у матчі скасували 3 (!) голи Реала через офсайд).

Також сьогодні відбулася гра між Сельтою та Атлетиком з Більбао, в якому перемогу з рахунком 2:1 здобули "баски".

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
20 тур, 19 січня

Сельта – Атлетик 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 62 Беренгер, 0:2 – 71 Вівіан, 1:2 – 74 Альварес

Реал Мадрид – Лас-Пальмас 4:1 (3:1)

Голи: 0:1 – 1 Сілва, 1:1 – 18 Мбаппе (пен.), 2:1 – 33 Діас, 3:1 – 36 Мбаппе, 4:1 – 57 Родріго

Вилучення: Рамірес 64 (Лас-Пальмас, пряма червона)

Також сьогодні відбудеться ще 2 матчі в чемпіонаті Іспанії:

  • 19:30 Осасуна – Райо Вальєкано
  • 22:00 Валенсія – Реал Сосьєдад

Нагадаємо, напередодні Атлетико програв Леганесу та перервав серію з 15 перемог поспіль, а також Барселона вчергове втратила очки.

Тож ця перемога Реала вивела "вершкових" на перше місце турнірної таблиці. Тепер команда Карло Анчелотті випереджає Атлетико на 2 очка.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Лас-Пальмас Реал Мадрид Сельта Кіліан Мбаппе Атлетик

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