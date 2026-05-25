Барселона проведе переговори з Манчестер Юнайтед щодо трансферу Рашфорда

Барселона планує продовжити оренду вінгера Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда.

Про це повідомляє talkSPORT.

За інформацією видання, каталонці перед стартом чемпіонату світу проведуть нові переговори з англійським клубом щодо Рашфорда.

Орендна угода Маркуса з Манчестер Юнайтед передбачає опцію викупу за 30 млн євро. Манкуніанці наполягають на її активації, якщо Барселона хоче зберегти форварда.Каталонці натомість намагаються домовитися про продовження оренди ще на сезон із подальшим обов'язковим викупом, хоча варіант із негайною виплатою 30 млн євро також залишається можливим.

Через фінансові обмеження Ла Ліги клуб спершу розглядає альтернативні варіанти.

Зазначається, що із самим гравцем вже узгоджені умови контракту.

У збереженні Рашфорда особисто зацікавлений головний тренер каталонського клубу Ганс-Дітер Флік.

Нагадаємо, що оренда Маркуса з іспанським грандом спливає 30 червня 2026-го. У футболці "блаугранас" атакувальний футболіст вже провів 48 ігор, у яких відзначився 14 голами та стількома ж асистами.

Портал Transfermarkt оцінює вартість Рашфорда у 40 мільйонів євро.

Наприкінці квітня інсайдер Ніколо Скіра повідомляв, що Барселона узгодила контракт із футболістом до 2030-го.